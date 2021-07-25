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Раскрыты новые подробности аварийной посадки Ан-28

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Фото: страница Анатолия Прыткова во ВКонтакте

Полученные при расшифровки бортовых самописцев пассажирского самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, помогли получить новые подробности о произошедшем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно полученным данным, через полчаса после начала полета у воздушного судна с интервалом в несколько секунд отключились оба двигателя. Специалисты считают, что остановку двигателей могло спровоцировать их обледенение. Черный ящик не зафиксировал принятия каких-либо мер. В частности, противообледенительная система задействована не была. Объяснить это обстоятельство предстоит пилотам.

После инцидента авиакомпанию «Сибирская легкая авиация» заподозрили в нарушении режима труда. Дело в том, что меньше чем за сутки экипаж совершил 10 полетов, общей продолжительностью более 12 часов. Вдобавок, после первых трех полетов отдых продолжался меньше трех часов.

21 июля пилот Анатолий Прытков, посадивший Ан-28 в тайге, пояснил, что вместе с коллегой не мог перезапустить обледеневшие двигатели из-за низкой высоты, а ландшафтные особенности Сибири помогли посадить неисправное воздушное судно.

Пассажирский самолет Ан-28 совершил аварийную посадку в Томской области 16 июля. Рейс следовал из Кедрово в Томск. На борту находились 18 человек, в том числе два ребенка. Все пассажиры выжили.

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