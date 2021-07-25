Сборная США по баскетболу проиграла на Олимпиаде впервые с 2004 года

Сборная США по баскетболу проиграла французам в своем первом матче на Олимпиаде в Токио, поражение стало для них первым с 2004 года. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась победой команды Франции со счетом 83:76. Самым результативным игроком в ее составе стал защитник Эван Фурнье, набравший 28 очков. Один из лидеров американской сборной Кевин Дюрант завершил игру досрочно, получив пять персональных замечаний, на его счету 10 очков.

Это первое поражение баскетбольной сборной США на Олимпиадах с 2004 года. Тогда американцы уступили команде Аргентины в полуфинале.

В других матчах игрового дня сборная Германии уступила итальянцам 82:92, а австралийцы разгромили команду Нигерии со счетом 84:67.

Олимпийский турнир по баскетболу продлится до 7 августа, когда состоится финал и матч за третье место. Действующими олимпийскими чемпионами являются американцы. В решающей встрече Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро они оказались сильнее команды Сербии.