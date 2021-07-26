Женщину с детьми от боевиков «Исламского государства» примут в Новой Зеландии

Власти Новой Зеландии решили принять у себя Сухайру Аден, женщину, родившую двух детей от боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом решении высказалась глава Новой Зеландии Хасинда Ардерн, передает RNZ.

Аден вместе с двумя детьми была задержана после того, как перешла границу Сирии и Турции. Турецкие власти, удерживающие ее в данный момент, считают ее пособницей террористов. Отмечается, что за время пребывания в «Исламском государстве» Аден была замужем дважды, оба раза — за выходцами из Швеции. Обоих ее мужей уже нет в живых.

Премьер-министр Новой Зеландии Ардерн указала на то, что подозреваемая в терроризме женщина ранее имела двойное гражданство — она родилась в Новой Зеландии, но большую часть жизни прожила в Австралии. Австралийские власти, однако, лишили ее гражданства и «ушли от ответственности» за гражданство ее детей, поэтому новозеландское правительство взяло эту ответственность на себя. Премьер заверила, что все необходимые меры по безопасности и реинтеграции будут приняты.

В августе прошлого года стало известно, что самолет Минобороны России забрал из Сирии очередную партию детей боевиков — 26 человек. Всего в Россию вернули 157 несовершеннолетних, связанных с террористическими группировками.