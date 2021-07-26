Тихановская попросила Кремль «не вмешиваться во внутренние дела» Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила за нормальные отношения с Россией и попросила Кремль «не вмешиваться во внутренние дела» страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим продолжать торговлю, выгодную для обоих государств, торговые отношения с Россией. Мы всегда будем соседями. Мы всегда будем рядом. И мы должны создавать нормальные отношения», — заявила политик на выступлении в Нью-Йорке.

Однако, по словам Тихановской, Россия не должна вмешиваться во внутренние дела, чтобы положительно повлиять на выход из кризиса. «И если Кремль хочет играть конструктивную роль в выходе их этого кризиса, единственное, что они могут сделать — не вмешиваться во внутренние дела», — добавила она.

Ранее экс-кандидат в президенты высказалась о возможном применении российских войск в Белоруссии. «Я не специалист. Мы стараемся общаться с теми, кто понимает что-то в военном деле. Не думаю, что это угроза», — ответила она на вопрос об опасениях насчет применения российских войск против белорусской оппозиции.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она провела встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, главой комитета Сената США и послом США в Белоруссии Джули Фишер. В белорусском МИД визит бывшего кандидата в президенты назвали туристической поездкой.