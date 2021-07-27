Белорусские силовики начали отрабатывать подавление массовых беспорядков

В Белоруссии внутренние войска совместно с подразделениями Министерства внутренних дел (МВД) республики начали проводить плановые учения. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

По ее словам, они будут проходить 27 и 28 июля.

Во время них в различных регионах страны белорусские силовики отработают меры по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий и подавление беспорядков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался президенту России Владимиру Путину на террор со стороны оппозиции и пообещал наказать ее представителей «в серьезной форме». Он заявил, что после подавления массовых выступлений противников его режима многие протестующие перешли к индивидуальному террору против людей, «которые выступали за государство».

В мае Лукашенко подписал закон, разрешающий органам внутренних дел применять боевую и специальную технику для пресечения беспорядков. При этом сотрудники правопорядка не будут нести ответственность за вред, причиненный в результате законного применения физической силы, спецсредств, техники или оружия.