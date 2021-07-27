На Торгашинском хребте начали строить самую длинную лестницу в России

На Торгашинском хребте в Красноярском крае началось строительство самой длинной лестницы в России. Об этом руководитель агентства по туризму региона Юлия Верхушина сообщила в своем Instagram, сообщает NewsLab.

По ее словам, рабочих предупредили, что на территории хребта необходимо соблюдать чистоту и действовать аккуратно.

«Процесс оказался (как всегда) невероятно сложным. Завезти материалы в необходимом объеме, закрутить сваи на проектную глубину — трудности на каждом этапе. И нет готовых простых решений. Все, конечно, из-за труднодоступности самой площадки и рельефа местности», — написала Верхушина.

Лестница на Торгашинский хребет будет начинаться на территории лагеря отдыха Гренада и заканчиваться на вершине хребта. Ее протяженность составит 1100 метров, перепад высот — 240 метров. Всего лестница будет состоять из 1668 ступеней.

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