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Песков прокомментировал информацию об ослаблении масочного режима перед выборами

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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию ряда СМИ о якобы указаниях властей ослабить масочный режим в связи с предвыборной кампанией. Его комментарий приводит «Интерфакс» во вторник, 27 июля.

«То, что люди не носят маски, это никак не связано с избирательной кампанией. Очевидно, что это вопрос сознания людей, чувства ответственности их за свое здоровье и здоровье окружающих», — сказал он.

По его словам, проблемы с дисциплинированностью граждан в вопросах соблюдения антиковидных мер наблюдались еще до начала избирательной кампании.

16 июля Песков заявил, что высокие показатели смертности из-за COVID–19 связаны, в том числе с низкой дисциплинированностью граждан в плане вакцинации.

Выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму VIII созыва в единый день голосования пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.

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