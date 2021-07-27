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Во Владивостоке водители массово поддержали российских олимпийцев

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Во Владивостоке водители массово поддержали российских олимпийцев и попали на видео. Запись очевидцев во вторник, 27 июля, публикует Mash в своем Telegram-канале.

В ролике видно большое количество машин, стоящих на набережной. Люди размахивают флагами с российской символикой и хлопают. В кадре также заметно мужчину с микрофоном, который говорит, что водители должны сигналить «аж до самой Японии». Таким образом россияне поддерживают отечественных спортсменов на Олимпиаде в Токио.

В это время слышно музыку — играет трек Queen под названием We Will Rock You. В такт водители нажимают на клаксоны в своих автомобилях, а потом остается один длинный сигнал.

Ранее стало известно, что россиянин Евгений Рылов впервые за 25 лет выиграл золото по плаванию. Он победил на дистанции 100 метров на спине. Теперь в активе российской сборной — пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды. Россия занимает четвертое место в медальном зачете.

Олимпиада в Токио началась 23 июля и продолжится до 8 августа. В составе российской сборной оказались 335 спортсменов. В этот раз отечественная команда выходит под флагом Олимпийского комитета России, так как ранее флаг и гимн страны оказались под запретом.

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