Служившего в ВМФ россиянина оставили под арестом по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы оставил под арестом россиянина Владимира Дронина, проходящего по уголовному делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Принято решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемого до 2 октября 2021 года.

Санкцию на арест Дронина выдал Севастопольский городской суд. Источник уточнил, что мужчина служил прежде в Военно-Морском флоте (ВМФ) России.

4 июня сообщалось, что военнослужащую Татьяну Кузьменко приговорили к восьми годам колонии за государственную измену. В пресс-службе Южного окружного военного суда отметили, что осужденной дали отсрочку в два года до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Дело военнослужащей рассматривали в особом порядке и закрытом режиме. Материалы дела были помечены грифом «Совершенно секретно». Кузьменко признала вину.