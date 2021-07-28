Дважды переболевшая коронавирусом 81-летняя россиянка покончила с собой

В деревне Ознобишино в Новой Москве 81-летняя пенсионерка, дважды переболевшая коронавирусом, покончила с собой. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, тело россиянки нашли утром во вторник, 27 июля.

Дочь погибшей рассказала, что женщина переболела коронавирусом с осложнениями и после этого дважды пыталась совершить самоубийство.

19 июля сообщалось, что в одной из больниц Новосибирска совершил самоубийство 73-летний мужчина с коронавирусом. Его госпитализировали за 12 дней до происшествия с двусторонней пневмонией и отечным бронхитом. Тело обнаружили в коридоре отделения эндокринологии. Мужчина не оставил предсмертную записку.