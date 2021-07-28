Россиянин побывал в Краснодарском крае и назвал его курорты «гадюшником»

Российский турист побывал в Краснодарском крае и назвал причины, по которым он никогда больше не придет отдыхать на курорты региона. Своим мнением мужчина поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Больше всего путешественника возмутило хамское и негостеприимное отношение к туристам. В качестве примера он привел историю своих друзей, которых сотрудники ДПС «развели» на пять тысяч рублей за превышение скорости, хотя правил они не нарушали. «После такого в этот гадюшник ехать не хочется совсем», — заявил мужчина.

Автор блога добавил, что даже при сдаче в аренду отдыхающим «тесных клоповников», местные жители пытаются «наварить 300 процентов». По мнению россиянина, хорошие условия проживания стоят настолько дорого, что «нет смысла ехать отдыхать на юг».

Помимо прочего, турист раскритиковал грязное море черноморского побережья, отметив, что на пляжах раскидан мусор, отходы сливают в море, и «воняет канализацией». Также ему не понравился климат на курорте — по словам путешественника, на улице слишком жарко и влажно.

«Много других красивых мест в России, где тебе рады и не хотят стрясти денег за каждый шаг, навязывая какую-нибудь ненужную безделушку втридорога», — заключил мужчина.

Ранее в июле другой отдохнувший в Краснодарском крае российский турист перечислил главные недостатки курорта и дал советы для организации комфортного отпуска на Кубани. Так, путешественник призвал отказаться от идеи взять машину напрокат. По его словам, поездка на автомобиле превратится в долгое стояние в пробках.

