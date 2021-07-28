Россиянам раскрыли схему продажи квартир с прописанными в них детьми

Специалисты Росреестра раскрыли россиянам схему продажи квартир или домов, в которых прописаны или которыми владеют несовершеннолетние. Инструкция опубликована в «Российской газете».

Как отметили эксперты, изменение места регистрации ребенка разрешено только в случае переселения на новое место жительства. «Выписать в никуда» несовершеннолетнего нельзя. Если в сделке по продаже жилья участвуют 14-18-летние, то она проводится только с письменного согласия их родителей или законных представителей. Дети, не достигшие 14-летия, в сделках не участвуют, их интересы представляют родители, усыновители или опекуны.

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Перед продажей «детского» жилья придется заручиться разрешением органа опеки и попечительства, указали специалисты. Такое разрешение обычно содержит определенное условие — например, о приобретении ребенком в собственность иного недвижимого имущества (взамен продаваемого).

Отказать в выдаче согласия на сделку опека может, если на новом месте жилая площадь, принадлежащая ребенку, будет меньше, чем на прошлом. То же произойдет, если новое жилье будет дешевле предыдущего или если обновленные бытовые условия хуже, чем прежние.

Договор купли-продажи жилья в случае со сделками, где участвуют дети, обязательно должен удостоверить нотариус. В противном случае сделка будет признана ничтожной. Затем она регистрируется в Росреестре — документы подает сам нотариус или любая из сторон.

Ранее стало известно, что российские риелторы задумались об упрощении процесса продажи квартир, приобретенных с использованием маткапитала. Пока реализация таких квартир возможна только после погашения ипотечного кредита для выделения долей на детей. Из-за этого семьям порой сложно улучшать жилищные условия, например, поменять «однушку» на «двушку». Риелторы предлагают изменить правила — разрешить продавать старую квартиру без выделения долей детям при условии покупки новой.