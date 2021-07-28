Избивший отмечавших помолвку подруг россиянин объяснил свой поступок

Житель Тюмени, который залез через балкон на девичник и избил отмечавших помолвку подруг, объяснил свой поступок. Об этом пишет Telegram-канал Life Shot.

39-летний Сергей Логинов заявил полицейским, что девушки слишком громко себя вели, из-за чего его 8-месячный ребенок не мог уснуть. На шумную вечеринку пожаловались и соседи из другой квартиры — они позвонили в полицию. Но россиянин не дождался стражей правопорядка и влез в квартиру на первом этаже через балкон. По его словам, он не бил девушек, а просто толкнул несколько раз.

По информации канала, мужчина ранее был судим за драку. Также сообщается, что на хозяйку квартиры планируют составить протокол за нарушение тишины в ночное время.

27 июля сообщалось, что мужчина залез в соседскую квартиру через балкон на первом этаже и избил девушек. Подруги сидели на балконе, разговаривали и слушали музыку. После 23:00 они переместились в комнату. Через балкон к ним забежал мужчина и начал всех избивать. Первый удар пришелся на беременную. Мужчина кричал и матерился, а перед тем, как уйти сказал пострадавшим «Спите!» и скрылся также через балкон.