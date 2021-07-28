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Песков рассказал о контактах Путина с Обамой и Бушем

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о контактах главы государства Владимира Путина с с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем-младшим, его слова передает ТАСС.

«Личных контактов не поддерживает», — ответил представитель Кремля.

Кроме того, он отметил, что отсутствие контактов с бывшими президентами США не имеет связи с изменением взглядов Москвы на их политику. По его словам, отсутствие общения объясняется тем, что Обама и Буш-младший не занимают больше пост президента. «Здесь не нужно искать глубокого философского смысла», — подчеркнул Песков.

Песков также объяснил, как можно назвать отношения России и США на данный момент. Он считает, что их вряд ли сейчас можно назвать партнерскими, скорее США являются оппонентом России.

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