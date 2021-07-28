На политолога Федора Крашенинникова завели дело о клевете

В отношении российского политолога Федора Крашенинникова возбудили дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который в свою очередь был потерпевшим по аналогичному делу в отношении Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политолога Алексея Бушмакова.

По словам защитника, на его клиента завели дело по статье 128.1 части 2 («Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет») УК РФ.

Бушмаков отметил, что дело было возбуждено после двух постов Крашенинникова в Telegram, в которых политолог назвал «балаганом» суд над Навальным за оскорбление ветерана.

К настоящему моменту политолог покинул Россию. 12 июля Крашенинников объявил, что живет в Литве и на родину возвращаться пока не собирается. При этом просить политического убежища не планирует, заявил он в своем Telegram-канале.

«Конечно же я не согласен с обвинением, это полная чушь. Может показаться странным, что в июле месяце аж целый следователь по особо важным делам не нашла себе иного занятия кроме как читать мои соцсети аж с начала года», — написал он.

По мнению политолога, все материалы были готовы еще в феврале 2021 года, однако следователи и полиция не знали его точное местонахождение. «В итоге, после моего объявления, решили дальше не тянуть», — заключил Крашенинников.

По статье о клевете политологу может грозить штраф до 1 миллиона рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, арест на срок до двух месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.