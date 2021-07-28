Десять полицейских сели на 56 лет за задушенного во время пыток россиянина

Во Владикавказе суд приговорил десятерых полицейских к 56 годам лишения свободы за погибшего во время пыток в отделе МВД местного жителя Владимира Цкаева. Об этом сообщает «Зона права» в своем Telegram-канале.

Оперуполномоченные Алан Хохоев, Георгий Цомаев и Шота Майсурадзе получили по десять лет заключения в колонии строгого режима. Сослан Ситохов осужден на восемь лет в колонии общего режима. Алан Бигаев — к четырем годам. Еще трое — Спартак Бузоев, Олег Дзампаев и Азамат Цугкиев — проведут в колонии-поселении по три года. Двое их бывших коллег Владимир Валиев и Ацамаз Датиев — 2,5 года.

Осужденных взяли под стражу в зале суда.

Прокурор в ходе прений просил приговорить подсудимых к 100 годам лишения свободы.

Цкаева задержали и доставили в отдел полиции Иристонского района Владикавказа в октябре 2015 года. Правоохранители заподозрили его в нападении на сотрудника МВД Романа Плиева. По версии следствия, в отделе полиции Цкаев умер после допроса и пыток со стороны полицейских. Они душили его пакетом и избивали. Позже выяснилось, что задержанный был невиновен.