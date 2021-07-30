Хорватия исполнила давнюю мечту жителей

В Хорватии отпраздновали возведение последнего сегмента Пелешацкого моста над заливом Мали Стон (Malog Stona). Дорожное сооружение свяжет два побережья Адриатического моря и соединит части страны, разделенные территорией Боснии и Герцеговины, сообщает Associated Press.

С 2018 года мост длиной 2,4 километра и высотой в 55 метров возводит китайская дорожная компания China Road and Bridge Corporation (CRBC). Масштабный проект оценивается в 420 миллионов евро (500 миллионов долларов), 85 процентов затрат взял на себя Евросоюз.

«Мост является стратегическим достижением государства, которое исполняет давнюю мечту жителей соединить два побережья», — выступил на церемонии премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Предыдущие три десятилетия независимости страны после распада Югославии в 1990-х годах проехать до туристического региона Хорватии Дубровник-Неретва можно было только по суше через территорию Боснии и Герцеговины. Новая морская переправа позволит организовать движение напрямую, минуя проверки на границе с соседними государствами. Завершение строительных работ и запуск моста для автомобилистов планируют на июнь 2022 года.

Китай несколько лет подряд участвует в крупных стройках дорожной инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе в рамках своей программы «Один пояс и один путь» для расширения транспортных и торговых связей. КНР также реализует проекты и в России. В 2020 году был достроен первый в истории автомобильный мост через реку Амур, который соединил Благовещенск в Амурской области с городом Хэйхэ в китайской провинции Хэйлунцзян.