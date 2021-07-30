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Посторонний предмет из ноги жены Байдена удалили

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Фото: Reuters

Медики успешно удалили посторонний предмет из ноги жены президента США Джо Байдена Джилл, однако что это за предмет, так и не выяснили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря первой леди Майкла Ларосу.

По его словам, медики медицинского центра имени Уолтера Рида провели жене главы государства процедуру на левой стопе «по вымыванию обломка из колотой раны». Сейчас рана очищена, инфекции нет, «ожидается, что она прекрасно залечится». При этом для врачей, обследовавшим рану, до сих осталось неясным, что именно за предмет вызвал прокол, рассказал Лароса.

Пресс-секретарь первой леди добавил, что в больницу ее сопровождал супруг Джо Байден.

Ранее Майкл Лароса сообщил, что в ноге Джилл Байден обнаружили некий посторонний предмет, который застрял у нее в стопе во время прогулки по пляжу. В ноге жены президента США Джо Байдена Джилл обнаружили некий посторонний «предмет», который застрял у нее в стопе во время прогулки по пляжу.

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