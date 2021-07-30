Военный эксперт объяснил слова Лукашенко о размещении войск России в Белоруссии

Военный эксперт Виктор Мураховский объяснил «Ленте.ру», что размещение российских войск на территории Белоруссии — одно из условий договора по Союзному государству. Тем не менее, несмотря на то, что потенциальная опасность на данный момент существует, она не обязательно перерастет в настоящую военную угрозу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее назвал условие размещения российских войск на территории страны. По словам белорусского лидера, это возможно при наличии угрозы государству. «Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Белоруссии и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений — они будут здесь размещены незамедлительно», — отметил он, указав, что на данный момент в этом необходимости нет.

Риск военной угрозы

Мураховский объяснил, что в случае возникновения военной агрессии на территории дружественного государства действительно могут быть размещены военные силы России, достаточные для отражения этой опасности. Более того, по словам эксперта, для отработки подобного сценария будут проведены российско-белорусские учения «Запад-2021».

«Трудно говорить о том, какой именно военный потенциал может понадобиться для отражения агрессии, — отметил военный эксперт. — Уже известно, что вдоль границ России и Белоруссии НАТО развертывает дополнительные военные подразделения. А бронетанковая бригада США появилась буквально в последние годы. Также можно обратить внимание на размещение балтийского патруля из авиационных подразделений. В общем, потенциальная опасность действительно есть, но она не обязательно перерастет в настоящую военную угрозу. Это будет зависеть от решений политиков».

Ранее Лукашенко заявлял, что страны Запада с помощью санкций желают лишить белорусов зарплат, пенсий, пособий и качественной медицины. Он отметил, что республика никогда в своей истории не сталкивалась с таким размахом экономических ограничений в свой адрес, но драматизировать ситуацию он не собирается.