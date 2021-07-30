Нурмагомедова номинировали на премию за главный поступок года в MMA

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова номинировали на приз за главный поступок в единоборствах по итогам года. Об этом сообщается на сайте премии.

32-летний россиянин уже завершил выступления и не фигурирует в номинации «Боец года» World MMA Awards. Однако, поведение Нурмагомедова в октагоне может обеспечить ему награду в другой номинации — «Главный поступок года».

Организаторы премии отметили сострадание россиянина к сопернику в его последнем поединке с Джастином Гейджи. Тогда Нурмагомедов отказался от применения болевого приема на локоть и перешел на удушающий, тем самым избавив американца от вероятного получения травмы.

Ранее сообщалось, что за приз лучшему бойцу MMA поспорят четыре представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и один представитель Bellator. Им стал украинский спортсмен Ярослав Амосов.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках.