Украинец попал в число лучших бойцов MMA мира

Fighters Only представил номинантов на звание лучшего бойца смешанного стиля (MMA) в мире. Проголосовать можно на сайте портала.

В номинации представлено пять претендентов. Четверо спортсменов выступают в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) — это Камару Усман, Брэндон Морено, Чарльз Оливейра и Ян Блахович. Также в число лучших попал и украинец Ярослав Амосов, известный по выступлениям в Bellator.

За звание лучшей в женском MMA поспорят Маккензи Дерн, Валентина Шевченко, Манон Фиоро и Роуз Намаюнаяс из UFC, а также Кайла Харрисон, представляющая Professional Fighting League.

Амосов — чемпион Bellator в полусреднем весе. На его счету 26 побед в 26 поединках. Спортсмен также является заслуженным мастером спорта Украины по боевому самбо.