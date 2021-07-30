Мир
 
Последние новости
ФСБ задержала прокурора Сызрани по подозрению в получении трех миллионов рублей
Ученые признали вакцинацию недостаточной для борьбы с COVID-19
Биологи опровергли воздействие коронавируса на ДНК человека
США уволят более 180 дипломатов по всей России
Конгресс США решил запретить Байдену отказ от санкций против «Северного потока-2»
Золото Олимпиады принесло американке сотни тысяч подписчиков в Instagram
На юго-западе Москвы загорелось кафе 
Жена подполковника полиции рассказала об убитой российской школьнице
Лукашенко назвал Тихановскую мерзавкой и раскрыл подробности ее отъезда
Новости партнеров
Прослушать новость

Полиция раскрыла подробности стрельбы в Берлине

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Полиция раскрыла подробности стрельбы в Берлине. Как сообщил РИА Новости ее представитель, версия теракта полностью исключена, произошло умышленное нападение.

«Три человека ранены, у одного ножевое, у второго — огнестрельное, у третьего — перелом, непонятно пока, как это случилось. Все трое отправлены в больницу. На настоящий момент мы не подтверждаем наличие угрозы, исходим из умышленного нападения», — отметила сотрудник правоохранительных органов.

Личность подозреваемого в настоящее время остается неизвестной. Также неясно, был это один человек или несколько. В полиции отметили, что автомобиль с нападавшим прибыл на стоянку у магазина в районе Веддинг, после чего уехал. По предварительным данным, внутри находились двое.

Стражи порядка продолжают расследование и опрос свидетелей, также устанавливается участие каждого из пострадавших в произошедшем.

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что неизвестный открыл огонь в районе Веддинг в Берлине, полицейские начали масштабную операцию. Изначально заявлялось, что результате стрельбы были ранены минимум четверо — трое мужчин и одна женщина. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, а после доставили в больницу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Неизвестный открыл стрельбу недалеко от Белого дома
Десять человек пострадали в результате стрельбы на вечеринке в Италии
Мужчина устроил стрельбу на стадионе в США