Полиция раскрыла подробности стрельбы в Берлине. Как сообщил РИА Новости ее представитель, версия теракта полностью исключена, произошло умышленное нападение.

«Три человека ранены, у одного ножевое, у второго — огнестрельное, у третьего — перелом, непонятно пока, как это случилось. Все трое отправлены в больницу. На настоящий момент мы не подтверждаем наличие угрозы, исходим из умышленного нападения», — отметила сотрудник правоохранительных органов.

Личность подозреваемого в настоящее время остается неизвестной. Также неясно, был это один человек или несколько. В полиции отметили, что автомобиль с нападавшим прибыл на стоянку у магазина в районе Веддинг, после чего уехал. По предварительным данным, внутри находились двое.

Стражи порядка продолжают расследование и опрос свидетелей, также устанавливается участие каждого из пострадавших в произошедшем.

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что неизвестный открыл огонь в районе Веддинг в Берлине, полицейские начали масштабную операцию. Изначально заявлялось, что результате стрельбы были ранены минимум четверо — трое мужчин и одна женщина. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, а после доставили в больницу.

