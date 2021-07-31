В России увеличилось число регионов без новостроек

За первые полгода 2021 года в России увеличилось количество регионов, жители которых перестали покупать квартиры в новостройках. О резком снижении популярности подобных объектов сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра.

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За январь-июнь 2021 года через договор долевого участия (ДДУ) ни одной квартиры в новостройке не продали в семи регионах страны. Среди последних в список вошла Карачаево-Черкесская Республика. В 2020 году там был заключен только один подобный договор.

Популярность новостроек значительно уменьшилась на Камчатке, в Мурманской области, Республике Тыве и Еврейской автономной области. Снижение зафиксировали в середине 2019 года — тогда девелоперам запретили возводить жилье на деньги дольщиков. С 2016 года продажи в новостройках остановились в Магаданской области и на Чукотке. Специалисты также не заметили подобной сделки в Ненецком автономном округе, однако там данные по этому вопросу стали собираться только в начале 2021 года.

Среди причин подобной динамики эксперты назвали тот факт, что в указанных регионах «практически отсутствует рынок долевого строительства жилья». Чаще всего жители предпочитают самостоятельно возводить частные владения, а не приобретать жилье в многоквартирных домах.

Ранее специалисты базы недвижимости «Авито» в исследовании заявили об обвалившемся в России спросе на квартиры в новостройках. В среднем по стране во втором квартале 2021 года он уменьшился на 15 процентов относительно показателя первого квартала. Динамику частично вызвало повышение цен на жилье.