Бывшая жена Мамаева показала его письмо из «Бутырки» и назвала предателем

Бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана показала в Instagram письмо, написанное экс-супругом из московского СИЗО №2 («Бутырка»).

В своем послании от декабря 2018 года спортсмен просит прощения и обещает «никогда больше не обманывать, не изменять и не предавать».

«Никогда не верьте никому! Письмо от предателя», — подписала она фото. Она посоветовала обратить внимание на письмо некую Надю. Вероятно, речь идет о блогере Наде Санько, которая, по утверждению Аланы Мамаевой, является новой пассией Мамаева.

Мамаева развелась с футболистом в апреле 2021 года после восьми лет брака. До этого бывшая модель неоднократно обвиняла спортсмена в изменах. Перед расторжением брака в суде Мамаева решила не претендовать на имущество и алименты.

До этого Мамаева обвинила мужа в измене на сборах «Ростова» в Испании. Она выложила в Instagram имя, паспорт и фото Ирен Гарсии Морено, а также ее переписку с футболистом. Telegram-канал Baza сообщал, что из-за случившегося супруга спортсмена пыталась покончить собой, приняв 40 таблеток снотворного.