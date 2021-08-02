На Кипре заявили о получении ответа Путина по ситуации с Варошей

Президент России Владимир Путин в своем письме осудил действия Турции по передаче Северному Кипру квартала Вароша в нейтральном городе Фамагуста. Об этом сообщается на сайте канцелярии президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса. При этом пресс-служба Кремля о письме Путина киприотам не информировала.

В канцелярии заявили, что письмо стало ответом на обращение киприотского лидера в Кремль от 14 мая 2021 года. «Мы считаем недопустимыми односторонние действия, нарушающие резолюции 550 и 789 Совета Безопасности ООН», — приводит сайт слова российского президента. По информации президентской канцелярии Кипра, Путин сообщил, что Москва придерживается создания на Кипре двухобщинной федерации с единым правительством, вместо двух отдельных государств.

В октябре 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что туристический квартал Вароша открывается и переходит в суверенное владение Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). 21 июля 2021 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал турецкого лидера соблюдать порядок, установленный ООН для разрешения территориальных споров по Фамагусте. Согласно резолюции СБ ООН, в городе, который официально признан нейтральным, могут располагаться только миротворческие силы Объединенных Наций.

Кипр поделили на Север и Юг после конфликта между турецкими и греческими киприотами в 1974 году. В результате государственного переворота к власти на острове пришло военное правительство, поддерживаемое Грецией. Однако Турция вторглась на Кипр, заняв северную часть островной суши, воспользовавшись международным правом. В 1975 году Турецкая Республика Северного Кипра объявила о своей независимости.