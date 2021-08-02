Россиянам предложили выкупить элитную квартиру оскандалившегося чиновника

В рамках процедуры личного банкротства начали распродавать элитную недвижимость и земельные участки осужденного за мошенничество и посредничество в получении взятки бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Общая стоимость имущества оскандалившегося экс-чиновника, которое предложили выкупить россиянам, превышает 20 миллионов рублей, указано в федеральном реестре сведений о банкротстве.

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Выставлены на торги квартира в ЖК «Тихвинъ» на улице Хохрякова в Екатеринбурге площадью 110 квадратных метров и стоимостью более 14 миллионов рублей, 16 земельных участков в Сысертском районе Свердловской области и Екатеринбурге на сумму около шести миллионов рублей. Кроме того, среди лотов указано право требования по краткосрочным долговым обязательствам на сумму около одного миллиона рублей. Торги пройдут 9 сентября, заявки от участников аукциона закончат принимать вечером 6 сентября.

По данным издания «Коммерсантъ», сумма требований кредиторов к Шилиманову превышает 141 миллион рублей. Бывший чиновник пытался защитить квартиру от продажи в счет погашения задолженности под предлогом того, что там проживают его дети. Суд счел довод несостоятельным, так как наследники Шилиманова были зарегистрированы на жилплощади после старта процедуры банкротства.

Михаил Шилиманов был признан виновным в мошенничестве с деньгами пайщиков в рамках уголовного дела о недостроенном коттеджном поселке «Бухта Квинс» в 2020 году, разбирательство началось в 2016-м. В 2021 году экс-чиновник был осужден за посредничество во взяточничестве главе особой экономической зоны «Титановая долина» в Свердловской области Артемию Кызласову. Суд назначил бывшему замминистра восемь лет колонии.