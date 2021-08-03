В Верховной Раде предложили вернуть Украине славу «устричного гиганта»

Украина должна вновь стать «устричным гигантом». Об этом заявил глава украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сообщается на сайте политической силы.

Вместе с однопартийцами депутат Верховной Рады посетил устричную ферму «Устрицы Скифии» в Николаевской области.

Он вспомнил, что во времена Российской империи юг Украины «был местом выращивания аквакультур, которые экспортировали на весь мир». Корниенко призвал вернуть стране былую славу и активно взращивать подобные предприятия. В частности, он предложил обсудить создание в республике соответствующего туристическо-промышленного кластера.

Ранее председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал фатальной ошибкой отказ украинских властей от ядерного статуса страны в 1990-х годах. По его мнению, в ином случае Украина могла бы «шантажировать весь мир» и получать деньги на обслуживание своих ракет.