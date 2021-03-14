Партия Зеленского пообещала стать «секси»

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» должна стать не только «секси», но и «смарт». Об этом заявил глава политической силы Александр Корниенко, передает пресс-служба партии.

«В прошлом году я полушутя сказал, что "слуги народа" должны быть "секси", то есть политически привлекательной партией. Сейчас переходим к следующему этапу — "смарт-партии". У вас у всех есть смартфоны, универсальные устройства с телефоном, компьютером, текстовым редактором, камерой внутри (...) Партия будет становиться универсальной, сможет работать во многих плоскостях и направлениях», — пообещал Корниенко.

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Он добавил, что «смарт-партия» направлена ​​на то, чтобы строить «смарт-страну». То есть разумную страну, где не воруют, где нет коррупции, где политики и бизнесмены ответственны перед законом, где царит мир, сказал Корниенко на съезде партии.

«Такую страну мечты вместе с нашей партией мы будем строить. Рано или поздно ее построим», — подытожил политик.

Ранее 14 марта стало известно, что на съезде партии «Слуга народа» презентовали доктрину политической силы. В документе содержится пять стратегических направлений. Первое включает мир, в том числе борьбу с расколом в обществе «на восток и запад», «на "нациков" и "ватников"». Партия пообещала «построить страну мечты» — Украину «счастливых людей, в которой на разных языках говорят об одном».

До этого сообщалось, что партия «Слуга народа» намерена призвать Зеленского баллотироваться на второй президентский срок. «Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит — это уже его личное решение», — сказал лидер фракции, глава политсовета партии Давид Арахамия.

Партия «Слуга народа» выиграла парламентские выборы на Украине в 2019 году. Ее представители контролируют более 55 процентов кресел в Верховной Раде. Тем не менее за прошедшие годы ее популярность среди избирателей существенно снизилась. По опросам социологов, поддержать фракцию на выборах к началу февраля были готовы не более 18,2 процента украинцев.