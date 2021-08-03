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Российский врач назвал опасность распространенной патологии печени

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Фото: Unsplash

Почти у трети населения развитых стран диагностируют жировой гепатоз печени. При этом у пяти процентов заболевших выявляют воспалительные процессы железы внешней секреции. Такие опасности распространенной патологии печени назвал гепатолог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ имени Логинова Сергей Бацких в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«При жировом гепатозе во время ультразвукового исследования выявляются накопления избыточного жира — более пяти процентов жира в печени. Это называют неалкогольной жировой болезнью печени или метаболически ассоциированной болезнью печени. В развитых странах до трети населения имеет это заболевание. Болезнь прогрессирует крайне медленно», — рассказал Бацких.

По словам врача, чаще всего это состояние наблюдается у людей с сахарным диабетом и избыточным весом.

Бацких подчеркнул, что для успешного лечения этого заболевания важно правильно питаться и не набирать лишний вес на протяжении долгого времени. Он также рекомендовал пройти обследование, чтобы выявить наличие или отсутствие воспаления.

Ранее врач заявил, что самым заразным среди вирусов гепатита считается B. Бацких отметил, гепатит В заразнее в сто раз, чем вирус гепатита С, и в десять раз, чем вирус иммунодефицита человека.

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