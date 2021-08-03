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Австралия восстановит репутацию армии после ритуальных убийств в Афганистане

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Фото: Ian Hitchcock / Getty Images

Вооруженные силы Австралии намерены провести реформы, чтобы восстановить репутацию армии после совершенных в Афганистане ритуальных убийств. Об этом сообщает газета The West Australian со ссылкой на командующего Вооруженными силами Австралии генерала Ангуса Кэмпбелла.

По словам генерала, австралийскую армию ждет длительная четырехлетняя реформа. Ведомство намерено ликвидировать «погрешности» в организации и субординации. Комплексные изменения будут реализованы до 2025 года и коснутся как общих организационных механизмов министерства, так и набора персонала.

Контроль за исполнением реформы будет возложен на высший офицерский состав австралийской армии, который будет нести личную ответственность за ее реализацию. «Так мы обеспечим соблюдение высоких профессиональных стандартов (...) и привлечем к ответственности тех, кто виновен в прошлых неудачах и правонарушениях», — подчеркнул Кэмпбелл.

В 2020 году генерал-майор юстиции Пол Бреретон подготовил доклад о преступлениях австралийского спецназа в период с 2009 по 2013 годы. Командиры патрулей приказывали новобранцам убивать афганцев, чтобы они таким образом прошли «крещение кровью». Расследование показало, что военнослужащие австралийского контингента из подразделений SAS (Специальный полк авиадесантной службы) виновны в убийстве не менее 39 афганцев вне поля боя. Эти обвинения выстроены на показаниях 400 свидетелей.

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