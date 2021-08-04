Увольнение «невовлеченных» сотрудников российской компании вызвало скандал

Американская компания с российскими корнями Xsolla уволила почти 150 сотрудников пермского офиса и вызвала настоящий скандал в соцсетях. В корпоративном письме гендиректор Александр Агапитов обвинил уже бывших работников в недостаточной активности, но пообещал оказать поддержку в дальнейшем трудоустройстве. Скриншот сообщения распространили пользователи Twitter, а его подлинность подтвердили собеседники Forbes.

«Вы получили это письмо, потому что моя команда биг дата проанализровала ваши активности в жире, конфлюенс, гугл почте, чате, документах, дашбордах и пометила вас как невовлечные и малопродуктивные сотрудники. иными словами вы не всегда присутсвовали на рабочем месте тогда, когда работали удаленно», — написал Агапитов (авторская орфография и пунктуация сохранены).

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Кроме того, он искренне верит, что компания таким работникам не подходит, и принятое им решение сделает всем только лучше. Агапитов добавил, что Xsolla поможет сокращенным найти место, где они будут «работать меньше, а получать больше», а если они хотят «сохранить знакомство с ним» — нужно ответить длинным письмом с «наблюдениями, несправедливостью и благодарностью».

Некоторые пользователи Twitter увидели в письме пассивную агрессию, а других возмутила странная причина для увольнения — отсутствие активности в чатах.

Основательница «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская раскритиковала в своем Facebook действия Агапитова и посоветовала уволенным сотрудникам подать на него в суд.

Позже основатель Xsolla сам прокомментировал сложившуюся ситуацию — его слова опубликовал Telegram-канал The Edinorog со ссылкой на регионального менеджера Xsolla по России. Агапитов хочет, чтобы сотрудники «каждый день думали о том, как их действия влияют на судьбу компании». Он признался, что иногда во благо компании приходится принимать «трудные, непопулярные меры», тем более при увольнении сотрудники получат «максимальный уровень поддержки от компании — от компенсационных пакетов до привлечения кадровых агентств для дальнейшего трудоустройства».

Однако описание ценностей Xsolla на сайте для поиска работы hh.ru противоречит заявлениям гендиректора: «Мы организуем свой рабочий день с учетом спринтов и командной работы, сами решаем, во сколько начинать и заканчивать работу. Нам важны результаты, а не часы, которые были проведены в офисе. А также ценим динамику и отсутствие бюрократии в работе».

Агапитов основал Xsolla в 2006 году в Перми, сейчас головной офис находится в Лос-Анжелесе. Компания занимается разработкой платежных и биллинговых решений для онлайн-игр. В 2020 году ее выручка составила 67 миллионов долларов. А в апреле 2021 при публичном размещении инвестбанки оценили Xsolla в 2-3 миллиарда долларов.

Некоторым компаниям удается хорошо заработать на увольнении сотрудников. Например, сокращение штата помогло Bentley в первом полугодии 2021 года получить небывалую прибыль — 178 миллионов евро.