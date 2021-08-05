Девушка захотела узнать содержимое таинственной посылки и рассорилась с подругой

Пользовательница Reddit пожаловалась на подругу, которая попросила ее передать таинственную посылку. Девушка попыталась узнать содержимое коробки, но встретила отпор со стороны отправительницы. После этого они рассорились.

Автор поста объяснила, что планировала полететь в другую страну. Узнав об этом, подруга попросила ее взять с собой подарок для ее приятеля, живущего там. Героиня истории согласилась, но попросила открыть коробку, чтобы взглянуть на ее содержимое. «Это международный перелет. Было бы глупо брать на себя ненужные риски», — уточнила она.

В ответ на просьбу показать подарок подруга начала кричать и обвинять рассказчицу в том, что та не доверяет ей и не уважает ее частную жизнь. Девушка обвинила автора поста в эгоизме и паранойе. Отказ открыть коробку она объяснила тем, что упаковала в нее «подарок деликатного характера».

Затем подруга расплакалась и ушла. Вскоре после этого пользовательница Reddit получила от нее сообщение: девушка писала, что больше не хочет общаться с ней.

Рассказчица подчеркнула, что доверяет подруге, однако знает, что та выращивает марихуану и хранит ее в баночках для специй. «Могу поклясться, я слышала звон стекла в коробке. Более того, раньше она шутила о том, что может устроить "контрабанду" наркотиков», — сообщила причины своих сомнений героиня истории.

Она заключила, что не хочет брать на себя ответственность за «деликатную» посылку своей подруги. Пользователи Reddit признали ее правоту в этом решении. Комментаторы напомнили автору поста о случаях, когда люди, перевозившие чужие посылки, попадали в тюрьму из-за их содержимого. Многие призвали девушку не поддаваться на уговоры и не соглашаться брать с собой коробку ни при каких условиях.