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Польша рассказала о мести Белоруссии за Тимановскую

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Кристина Тимановская
Кристина Тимановская
Фото: Лех Сохацки / РИА Новости

В последние дни Белоруссия делает все для того, чтобы спровоцировать увеличение потока мигрантов в страны Европы. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик, его цитирует Reuters.

По его мнению, такие действия — месть Минска за белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, которая находится в Варшаве. Васик утверждает, что белорусские власти развязали гибридную войну против Европейского союза.

Тимановская прилетела в Варшаву 4 августа. До этого спортсменка несколько дней находилась в дипломатическом представительстве Польши и получила визу этой страны. Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил ее из сборной на Олимпиаде в Токио 1 августа. Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что спортсменку попытались насильно вывезти из Токио. За несколько дней до этого легкоатлетка раскритиковала белорусских спортивных чиновников.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. По данным литовских властей, наплыв нелегалов уже более чем в 20 раз превысил аналогичные показатели 2020 года. Вильнюс обвиняет в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко.

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