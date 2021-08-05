Женщина раскрыла эффективный способ очистить белые кроссовки

Дизайнер интерьера из Австралии раскрыла эффективный способ очистить белые кроссовки и порадовала подписчиков. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Metro.

На размещенных в сети кадрах Ди (Dee) объяснила, что в первую очередь следует распылить на обувь пятновыводитель. После этого нужно протереть кроссовки пищевой содой с помощью обычной губки и оставить их сохнуть примерно на час. Затем женщина показала, как заворачивает каждый ботинок в отдельное полотенце и кладет в стиральную машину, добавив стиральный порошок. В конце видео эксперт продемонстрировала полностью чистые белые кроссовки.

Ролик стал вирусным и набрал 84,5 тысячи просмотров и 10,2 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили Ди за лайфхак. «Спасибо большое! Я обязательно попробую этот способ!», «Это так просто и так гениально!», «Я никогда не знал об этом», «Я сделаю это прямо сейчас!», «Невероятно! Ваши кроссовки выглядят как новые!» — писали они.

В июле сестры нанесли автозагар на белые кроссовки и возмутили пользователей сети. На кадрах одной из последних публикаций они решили нанести автозагар на обувь спортивного бренда Nike. Так, одна из девушек надела силиконовую перчатку и начала растирать средство по всей поверхности кроссовок. В конце ролика видно, что пара обуви приобрела смуглый оттенок.