Россиянам рассказали о времени действия купленных до пандемии туров

Россиянам рассказали о времени действия путевок на отдых, купленных до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«До конца 2023 года вы должны либо обозначить свое желание, например, полететь, если страна открыта и авиакомпания летает, либо возврат средств. Но возврат до конца 2023 года вряд ли будет возможен», — рассказала специалист.

Также Ломидзе отметила, что в настоящее время руководство авиакомпаний не стремится возвращать денежные средства за несостоявшиеся туры, однако есть и те, кто готов пойти на уступки «по настоятельному желанию туриста».

По ее словам, перенести отмененную поездку можно на любой срок до конца 2023 года.

Отмечается, что приблизительное число россиян, которые в 2020 году купили путевки на отдых и были вынуждены перенести его, превышает два миллиона.

Ранее в августе в АТОР предложили восстановить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии. По мнению ассоциации, этому должна помочь разработка унифицированных правил въезда для непривитых и переболевших туристов, внедрение стандартов Safe Travel, а также взаимное признание всех вакцин от коронавируса.