Банкиров начали заманивать в офисы бесплатной едой

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs и другие компании решили заманивать сотрудников с удаленной работы обратно в офис при помощи бесплатной еды. Об этом сообщает Bloomberg.

Сотрудники многих крупных компаний работают удаленно с марта 2020 года из-за пандемии. Они все еще не хотят работать очно из-за новой вспышки коронавируса. Чтобы заманить их в офис, Goldman Sachs, например, предлагает бесплатный завтрак, обед и мороженое на десерт. А наслаждаться этой едой работники лондонского отделения смогут в ландшафтном саду на крыше Plumtree Court, который когда-то предназначался для клиентов и членов королевской семьи.

Материалы по теме В собственном соку В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции? Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?

Международное рекламное агентство Havas предложило своим сотрудникам самостоятельно составлять меню кофеен, которые ей принадлежат. Компания также будет субсидировать расходы на питание и устраивать бесплатные обеды по понедельникам и пятницам весь август.

Согласно отчету международной компании Compass Group, которая предоставляет услуги общественного питания, некоторые предприятия за счет еды пытаются регулировать посещаемость в течение недели. Например, расширяют выбор блюд по понедельникам и пятницам, когда в офис приходит меньше людей.

Amazon пыталась мотивировать сотрудников бесплатным кофе: компания оплатила своим работникам в Северной Америке более 100 тысяч чашек. Но новый всплеск заражений коронавирусом вынудил гиганта отправить людей на удаленную работу до января.

Однако не все компании считают нужным возвращаться в офис. Microsoft заявила, что некоторые сотрудники потенциально могут работать из дома вечно, а посещение офиса для работников Adobe остается полностью добровольным.