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ООН осудила детские браки в Зимбабве после гибели девочки

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Здание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге
Фото: Алексей Витвицкий / РИА

Организация Объединенных Наций в Зимбабве осудила практику браков с несовершеннолетними после гибели 14-летней девочки во время родов. Заявление было сделано в Twitter представительства ООН в этой стране.

«ООН в Зимбабве с глубокой обеспокоенностью отмечает и однозначно осуждает события, которые привели к смерти 14-летней Мемори, погибшей при родах», — говорится в посте.

Организация призвала прекратить насилие в отношении женщин и покончить с принудительными детскими браками, а также привлечь к ответственности виновных в смерти 14-летней.

Проблема насильственных браков такого рода существует не только в развивающихся странах, но и в европейских государствах среди этнических и религиозных общин. Так, в начале текущего года сообщалось, что число девочек, выданных замуж насильно, исчисляется сотнями каждый год.

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