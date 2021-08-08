ООН осудила детские браки в Зимбабве после гибели девочки

Организация Объединенных Наций в Зимбабве осудила практику браков с несовершеннолетними после гибели 14-летней девочки во время родов. Заявление было сделано в Twitter представительства ООН в этой стране.

«ООН в Зимбабве с глубокой обеспокоенностью отмечает и однозначно осуждает события, которые привели к смерти 14-летней Мемори, погибшей при родах», — говорится в посте.

Организация призвала прекратить насилие в отношении женщин и покончить с принудительными детскими браками, а также привлечь к ответственности виновных в смерти 14-летней.

Проблема насильственных браков такого рода существует не только в развивающихся странах, но и в европейских государствах среди этнических и религиозных общин. Так, в начале текущего года сообщалось, что число девочек, выданных замуж насильно, исчисляется сотнями каждый год.