Чернышенко заявил о недопустимом отношении к российским спортсменам на ОИ

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко пообещал не оставить без внимания ситуацию на Олимпийских играх в Токио, где «политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов», передает его слова РИА Новости.

«Вывод понятен и очевиден для всех — такое отношение к нашим атлетам недопустимо», — отметил Чернышенко.

Вице-премьер также добавил, что правительство с министерством спорта детально проанализирует результаты спортсменов в Токио и примут меры по поддержке видов спорта, где результат «мог бы быть выше». Также кабмин планирует сделать акцент на увеличении количества проводимых в России соревнований мирового уровня, добавил Чернышенко.

На завершившихся Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по художественной гимнастике россиянки впервые с 1996 года остались без медалей. Золото в многоборье судьи отдали израильтянке, уронившей ленту, тогда как российская гимнастка Дина Аверина, выполнившая более сложную программу, осталась второй. Это вызвало скандал и обвинения с российской стороны в адрес судей в предвзятости.