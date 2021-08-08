Роднина заявила о «генеральной» победе над допингом в России

Олимпийские игры в Токио показали, что Россия «генерально» справилась с допингом, считает депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, чьи слова приводит РИА Новости.

По ее словам, Олимпиада продемонстрировала, что в России с допингом справились. Роднина поблагодарила Олимпийский комитет России, «который иногда принимал решения, с которыми была не согласна WADA», а также спортсменов, выступавших без зрителей на трибунах.

«Спорт без зрителей на трибунах, без той эмоциональной волны, которая идет от них, это огромное испытание. Но все справились», — отметила .

Роднина добавила, что у сборной России есть свои победы и есть поражения. При этом она подчеркнула, что пятилетний промежуток между Играми вместо обычных четырех сказался не только на подготовке, но и на составе национальной команды.

«И должна сказать, что я еще больше полюбила "Первый концерт" Петра Чайковского, который любила и раньше. Теперь эта музыка для нас будет очень много олицетворять, кроме того, что это классика и наш великий композитор», — высказалась экс-фигуристка.

Ранее сообщалось, что Россия заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио.

