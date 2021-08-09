Белорусская ассоциация гимнастики объяснила издевательское высказывание о России

Белорусская ассоциация гимнастики на своей странице в Facebook объяснила появление издевательского высказывания о российских спортсменах.

В организации заявили, что в их аккаунт в соцсети был осуществлен несанкционированный вход, поэтому ассоциация не несет ответственности за все публикации, сделанные от ее имени 8 августа.

В организации также извинились за некорректные комментарии. «Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта», — говорится в заявлении.

Об издевательском комментарии от лица Белорусской ассоциации гимнастики стало известно ранее в понедельник, 9 августа. «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали», — говорилось в сообщении.

Комментарий появился под постом с обсуждением результатов личного многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, которая обошла россиянку Дину Аверину, получившую серебряную медаль.