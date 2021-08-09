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Российский врач предупредила об опасности ежедневного употребления творога

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Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Ежедневное употребление 200 граммов творога может обернуться проблемами с почками. Об этой опасности предупредила российский врач-диетолог Дарья Русакова, слова которой передает издание «Ридус».

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По словам специалиста, это объясняется высоким уровнем содержания белка в продукте. Так, чрезмерное употребление творога может привести к задержкам жидкости в организме и почечной недостаточности.

«В легкой форме, обратимая, но тем не менее это большая нагрузка на организм», — отметила медик. Она рекомендовала в целом не злоупотреблять кисломолочной продукцией. В ежедневный рацион можно добавить два вида таких продуктов, уточнила Русакова.

«Выпить на выбор стакан кефира или съесть 125 граммов натурального йогурта, или стакан нежирной ряженки. Съесть 100 граммов творога или несколько ломтиков сыра», — заключила медик.

Ранее врач-кардиолог Валентина Байдина назвала продукты, снижающие артериальное давление. Она рассказала, что одним из лучших веществ для этой цели служит молочная кислота, которая содержится в кефире, ряженке и твороге. Их следует употреблять в умеренных количествах, около одного стакана.

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