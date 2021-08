Обнаружен совершенно новый вид плотоядных растений

Ученые США и Канады обнаружили совершенно новый вид хищных растений, который характеризуется уникальным строением ловушек. Цветок Triantha occidentalis произрастает в горных болотах Северной Америки на Западном побережье и представляет собой независимую линию хищных растений. Об открытии сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Triantha occidentalis на настоящий момент является единственным однодольным растением, которое обладает липкой ловушкой и способно секретировать фермент фосфатазу для переваривания добычи. Все ловушки располагаются в непосредственной близости к цветам, которые опыляются насекомыми, то есть растение охотится только в период цветения. Однако железистые волоски, располагающиеся на цветущих стеблях, захватывают исключительно мелкую добычу и не трогают бабочек и пчел, которые выполняют функцию опылителей и важны для размножения плотоядного растения.

Полевые эксперименты продемонстрировали, что около 64 процентов азота, содержащегося в листьях, растение получает из пойманных насекомых, что сравнимо с уровнями давно признанного растения-хищника — росянки круглолистной Drosera rotundifolia. Полученный таким образом азот транспортируется из соцветий и развивающихся плодов, чтобы попасть в листья, стебли и другие органы.

С времен монографии Дарвина о плотоядных растениях ученые признали лишь 11 независимых линий насекомоядных цветков. Однако обнаружение T.occidentalis указывает на существование скрытых хищников, поскольку липкие волоски широко распространены среди растений и выполняют функцию защиты против вредителей. В настоящее время известно 800 видов насекомоядных растений, но многие из них относятся к близкородственным группам. Венерина мухоловка Dionaea muscipula полагается на захлопывающиеся ловушки, другие на липкие поверхности или камеры, заполненные пищеварительным соком.

Ранее совершенно новый вид плотоядных растений был обнаружен в 2012 году в бразильской саванне. Он ловит крошечных червей специальными листьями, растущими под землей.