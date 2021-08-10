Задержанная в Белоруссии россиянка назвала причастных к посадке самолета Ryanair

Задержанная в Белоруссии россиянка Софья Сапега назвала причастных к принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска 23 мая. Ее слова приводит ТАСС со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Сапега не исключает, что в посадке самолета могло быть замешано окружение экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. При этом россиянка не считает, что к этому причастны спецслужбы Белоруссии.

Также она рассказала о своем самочувствии: «О планах говорить пока рановато, но на данный момент я ощущаю себя гораздо лучше, чем в первые дни [после задержания]. Настроение нормальное, готова идти дальше».

23 мая в Минске самолет ирландской компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения белорусских диспетчеров о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера в воздух был поднят истребитель МиГ-29. После посадки самолета белорусские силовики задержали двух пассажиров — бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Информация о минировании не подтвердилась.