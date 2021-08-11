Гордон объяснил негативное отношение к российским спортсменам на Олимпиаде

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему на Олимпийских играх в Японии наблюдалось предвзятое отношение к российской сборной. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Журналист заявил, что об атлетах из России сложилось негативное мнение после допингового скандала. «Весь мир знает об употреблении мельдония российскими спортсменами. Из-за этого складывается плохое отношение к России», — объяснил он.

Гордон сравнил ситуацию с инцидентом на чемпионате мира по фигурному катанию 1973 года. Во время произвольной программы российских спортсменов Ирины Родниной и Александра Зайцева отключили звуковое сопровождение. «Все понимали, что СССР — агрессор, который вошел в Афганистан. Так и здесь, все понимают, что русские употребляли допинг», — сказал он.

Ранее главный врач сборной России Андрей Жолинский сообщил о результатах допинг-проб отечественных спортсменов на Олимпиаде в Токио. Специалист отметил, что все тесты дали отрицательные результаты. Он подчеркнул, что отбор проб осуществлялся каждый день, и атлеты должны были информировать о своем месте нахождения.

Сборная России на минувших Олимпийских играх завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачете.