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В Greenpeace оценили урон лесам от пожаров в России

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Пожары в России, в частности в Сибири, наносят урон лесам больше, чем в Греции, Турции, Италии, США и Канаде вместе взятых. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на экспертов Greenpeace.

Специалисты природоохранной организации считают, что около половины лесов в России не имеют охраны со стороны региональных властей. По их мнению, это происходит из-за недостаточного финансирования сферы пожаротушения.

«Большая часть лесов на незащищенных территориях находится на Крайнем Севере. Они растут очень медленно, они очень чувствительны, и если они сгорят, то воздействие на окружающую среду будет огромным», — объяснил эксперт по лесному хозяйству Greenpeace Алексей Ярошенко.

В издании отметили, что из-за огня в Сибири пострадали 20 719,9 квадратного километра леса, что почти в десять раз больше, чем сгорело из-за разрушительного огня Дикси в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что огонь от лесного пожара подобрался на 50 километров к Якутску. Город заволокло смогом от горящий недалеко деревьев.

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