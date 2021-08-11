Россиянину с детьми предложили улететь на Сахалин за 600 тысяч рублей

Российская авиакомпания предложила жителю Сахалина, опоздавшему на рейс Москва — Южно-Сахалинск с детьми, заплатить 600 тысяч рублей, чтобы вернуться домой. Об этом мужчина сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Ситуация такая, мы попали в такую… Мы опоздали на рейс на 30 секунд, наш автобус еще загружался. Нам сказали идти в кассу и там решать все свои вопросы. Они нашли время, чтобы снять наш багаж, но не нашли времени, чтобы посадить нас в самолет! Сейчас мы стоим на кассе, и нам предлагают заплатить 600 тысяч рублей, чтобы улететь на Сахалин сегодня», — рассказал автор публикации и добавил, что также им предложили второй вариант — купить билеты на 6 сентября.

По словам сахалинца, семья опоздала на самолет из-за младшей дочери, которая в последний момент перед полетом попросилась в туалет.

«Чтобы с Сахалина улететь (в Москву — прим. «Ленты.ру»), один билет стоит около 200 тысяч рублей. То есть нас засадили в какую-то тюрьму на острове и, чтобы куда-то улететь, нужно много денег. Почему я не могу за нормальные деньги летать с острова по своей родной стране?» — возмутился мужчина, обратив внимание, что жителям их региона всегда очень сложно улететь летом, поскольку билеты раскупаются еще весной, а в сезон авиакомпании предлагают приобрести только полеты бизнес-классом.

Отмечается, что пассажиру удалось решить проблему — он поменял накопленные в бонусной программе мили на четыре билета с двумя пересадками через Красноярск на ближайший рейс, который состоится 14 августа. Семья планирует провести четыре дня до вылета в аэропорту.

Ранее сообщалось, что российские туристы, отдохнувшие в Турции, застряли в местном аэропорту после поломки самолета. Пассажиров отечественной авиакомпании Royal Flight, которые должны были вылететь в Екатеринбург, сняли с самолета из-за поломки двигателя. Мест на резервном борту хватило не всем.