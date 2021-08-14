В Совфеде ответили на слова экс-депутата Рады о санкциях ЕС против России

Санкции Евросоюза (ЕС) против России не снимаются из-за отказа Украины выполнять Минские соглашения, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Такое мнение сенатор высказал в разговоре с RT в ответ на слова экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева.

По мнению Цекова, ответственность за выполнение Минских соглашений лежит на Украине, однако Киев «всячески противодействует их выполнению».

«Будем надеяться — и нужно надеяться — на то, что в ЕС (во всяком случае у ведущих стран) придет понимание того, что главная вина за невыполнение Минских соглашений лежит на Украине, и с этой точки зрения аргумент, который использовался против России в вопросе продления санкций, будет снят», — заявил он.

Цеков добавил, что бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев поднял «абсолютно правильный» вопрос.

Ранее Мураев предположил, что Европа может в ближайшее время снять санкции с России из-за ошибки Киева. Политик считает, что на это решение западных лидеров может подтолкнуть отказ Украины от выполнения Минских соглашений. Он напомнил, что президент страны Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, которая предполагает децентрализацию власти и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса.