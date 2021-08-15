«Барселона» одержала победу в первом матче после ухода Месси

«Барселона» на своем поле победила «Реал Сосьедад» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 15 августа, и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Мартин Брэйтуэйт, еще по одному мячу на счету Жерара Пике и Серхи Роберто. У гостей отличились Хулен Лобете и Микель Оярсабаль.

«Барселона» провела первый официальный матч после ухода из команды Лионеля Месси. Аргентинец, выступавши за клуб с 2003 года, перешел в ПСЖ.

В следующем туре «Барселона» 21 августа на выезде сыграет с «Атлетиком». Реал Сосьедад днем позже дома примет« Райо Вальекано».