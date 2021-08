Названы преимущества игровых консолей перед компьютерами

Основными преимуществами консольного гейминга перед игрой на компьютере являются экономия и комфорт. Об этом сообщает издание IXBT.

Автор материала на сайте медиа назвал пять основных преимуществ игрового процесса на приставках по сравнению со стационарными компьютерами. По словам блогера, важнейшим из них является комфорт, так как консоль позволяет играть в нее и сидя на диване, и за столом. «В консольном гейминге есть возможность порубиться толпой в азартные игры и файтинги и даже сразиться в настоящем танцевальном батле», — говорится в публикации.

Консольный гейминг также отличается простотой выбора, так как потребителю не нужно подбирать компоненты и собирать игровую машину, как это часто бывает в случае игрового ПК. Кроме того, стоимость актуальной консоли ниже стоимости современного игрового компьютера: «Покупка даже топовой версии игровой приставки выгоднее иногда в разы покупки топового игрового ПК».

Заключительными особенностями игрового процесса на консолях, по мнению автора, являются стабильность выпускаемых для приставок игр и эксклюзивность многих тайтлов. «Стоит принять как аксиому, что многие люди берут игровые приставки только ради того, чтобы поиграть в так называемые экзы», — заметил блогер, приведя в пример эксклюзив для PlayStation The Last of Us.

Ранее журналисты IGN выбрали лучшие игровые эсклюзивы для PlayStation за все время. Лидером рейтинга оказалась выпущенная в 2018 году God of War, в топ-3 также попали The Last of Us и Marvel's Spider-Man.