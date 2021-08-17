В Раде ответили на слова Януковича о развороте Украины в сторону Запада

Украина выступает за нормализацию отношений с Россией, несмотря на расхождения во взглядах относительно некоторых внешнеполитических решений Киева. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил депутат Верховной Рады Украины Юрий Бойко, отвечая на слова бывшего президента республики Виктора Януковича о развороте внешней политики Украины в сторону Запада.

По словам Бойко, после развала СССР Украина стремилась наладить отношения со всеми странами Содружества независимых государств (СНГ). Он добавил, что не собирается дискутировать с Януковичем на эту тему, и напомнил бывшему президенту о его побеге в Россию в решающий для Украины момент.

«Это наша политическая позиция и мы ее не меняли. <...> Не было ничего, используют страну западники и все», — заключил Бойко, намекая на то, что Украина в данный момент управляется извне, а отношения с Россией испортились из-за давления Запада.

16 августа бывший президент Украины Виктор Янукович назвал отказ от хороших отношений с Россией главной ошибкой независимой Украины и перечислил причины разворота страны в сторону Запада.

Он заявил, что «вестернизация» украинской внешней политики происходила под давлением национал-патриотов и западных стран. Экс-президент также высказался об истоках государственного переворота на Украине в 2014 году. По его мнению, они были связаны не с «мягкой» политикой украинского руководства, а с реализацией в стране проекта «Украина как "анти-Россия"».